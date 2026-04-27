L’Iran ha consegnato ai mediatori pakistani un piano in tre fasi, con l’obiettivo di porre fine alla guerra. Secondo fonti ufficiali, il documento è stato trasmesso attraverso canali diplomatici e contiene dettagli sulle modalità di cessate il fuoco e negoziati futuri. In risposta, l’ex presidente statunitense ha dichiarato che, se ci sono intenzioni di trattare, basta una telefonata.

È un piano in tre fasi, con la fine della guerra come elemento prioritario, quello che l’Iran avrebbe consegnato ai mediatori pakistani perché lo trasferissero agli Stati Uniti. È quanto riporta l’emittente libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah, spiegando che «l’Iran ha informato i mediatori di un quadro negoziale in tre fasi. Se Washington lo accetterà, i negoziati riprenderanno». La tv spiega che « la prima fase dei colloqui si concentrerà sulla fine della guerra e sull’ottenimento di garanzie che non riprenderà contro l’Iran e il Libano. Teheran non discuterà ulteriori questioni nella prima fase». Al-Mayadeen ha anche riferito che «se si raggiungerà un accordo, i colloqui passeranno alla seconda fase per discutere di come gestire lo Stretto di Hormuz ».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa-Iran, da Teheran un piano in tre fasi. Trump: “Se vogliono trattare c’è il telefono”

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