Nuovo Lungomare di Napoli dehors bianchi uniformi e oltre 2mila posti all’aperto | ecco come cambierà via Partenope

Da 2anews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto di rinnovamento del Lungomare di Napoli prevede l’installazione di dehors bianchi uniformi lungo tutta via Partenope, con oltre 2.000 posti a sedere all’aperto. Il Comune ha approvato un piano che coinvolge ristoranti e pizzerie, i cui dehors saranno caratterizzati da un design comune. Il restyling interessa la zona tra via Partenope e via Nazario Sauro, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la fruibilità dello spazio pubblico lungo la costa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue il restyling del Lungomare di Napoli tra via Partenope e via Nazario Sauro. Il piano approvato dal Comune prevede dehors identici per ristoranti e pizzerie, 2.155 posti a sedere e marciapiedi più ampi con nuova pavimentazione in pietra etnea e bianca di Trani. Il nuovo volto del Lungomare di Napoli prende forma. Sul tratto compreso tra via Partenope e via Nazario Sauro, infatti, come riporta un articolo di Fanpage.it, sono quasi conclusi i lavori di riqualificazione che cambieranno l’aspetto di una delle aree più frequentate della città. Tra le novità principali ci sono i nuovi dehors uniformi destinati ai locali della zona, con strutture bianche in metallo e vetro che ospiteranno oltre duemila posti a sedere all’aperto. 🔗 Leggi su 2anews.it

nuovo lungomare di napoli dehors bianchi uniformi e oltre 2mila posti all8217aperto ecco come cambier224 via partenope
© 2anews.it - Nuovo Lungomare di Napoli, dehors bianchi uniformi e oltre 2mila posti all’aperto: ecco come cambierà via Partenope
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Il nuovo Lungomare di Napoli avrà 2.155 posti a sedere all’aperto, tutti racchiusi in dehors bianchi e uniformiIl progetto da oltre 13 milioni di euro prevede marciapiedi allargati con pietra etnea e bianca di Trani: i lavori sono quasi ultimati sul tratto di...

Una strada per la partigiana Maria Giovanna Casanova: ecco quale tratto del Lungomare di Pegli cambierà nomeIntitolare un tratto del lungomare di Pegli a Maria Giovanna Casanova, partigiana e martire della Foce nel 1944: questa la proposta approvata in...

nuovo lungomare di nuovo lungomare di napoliLe immagini dei nuovi dehors di vetro per ristoranti e pizzerie sul Lungomare di via Partenope a NapoliI rendering dei nuovi gazebo di ristoranti e pizzerie di via Partenope e via Nazario Sauro sul Lungomare di Napoli ... fanpage.it

nuovo lungomare di nuovo lungomare di napoliIl Lungomare di Napoli cambia faccia: ecco la rivoluzione nei renderingI rendering svelano il look dei nuovi dehors sul lungomare di Napoli. Strutture bianche e vetro entro la fine del 2026. stylo24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web