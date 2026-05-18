Il progetto di rinnovamento del Lungomare di Napoli prevede l’installazione di dehors bianchi uniformi lungo tutta via Partenope, con oltre 2.000 posti a sedere all’aperto. Il Comune ha approvato un piano che coinvolge ristoranti e pizzerie, i cui dehors saranno caratterizzati da un design comune. Il restyling interessa la zona tra via Partenope e via Nazario Sauro, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la fruibilità dello spazio pubblico lungo la costa.

Prosegue il restyling del Lungomare di Napoli tra via Partenope e via Nazario Sauro. Il piano approvato dal Comune prevede dehors identici per ristoranti e pizzerie, 2.155 posti a sedere e marciapiedi più ampi con nuova pavimentazione in pietra etnea e bianca di Trani. Il nuovo volto del Lungomare di Napoli prende forma. Sul tratto compreso tra via Partenope e via Nazario Sauro, infatti, come riporta un articolo di Fanpage.it, sono quasi conclusi i lavori di riqualificazione che cambieranno l’aspetto di una delle aree più frequentate della città. Tra le novità principali ci sono i nuovi dehors uniformi destinati ai locali della zona, con strutture bianche in metallo e vetro che ospiteranno oltre duemila posti a sedere all’aperto. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Nuovo Lungomare di Napoli, dehors bianchi uniformi e oltre 2mila posti all’aperto: ecco come cambierà via Partenope

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il nuovo Lungomare di Napoli avrà 2.155 posti a sedere all’aperto, tutti racchiusi in dehors bianchi e uniformiIl progetto da oltre 13 milioni di euro prevede marciapiedi allargati con pietra etnea e bianca di Trani: i lavori sono quasi ultimati sul tratto di...

Una strada per la partigiana Maria Giovanna Casanova: ecco quale tratto del Lungomare di Pegli cambierà nomeIntitolare un tratto del lungomare di Pegli a Maria Giovanna Casanova, partigiana e martire della Foce nel 1944: questa la proposta approvata in...

#Apertura #Cronaca Dal cielo di Pompei al cuore di Napoli: Papa Leone XIV accolto dalla folla sul lungomare e al porto agli imbarchi per le isole x.com

[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Fase 6: Paestum > Napoli reddit

Le immagini dei nuovi dehors di vetro per ristoranti e pizzerie sul Lungomare di via Partenope a NapoliI rendering dei nuovi gazebo di ristoranti e pizzerie di via Partenope e via Nazario Sauro sul Lungomare di Napoli ... fanpage.it

Il Lungomare di Napoli cambia faccia: ecco la rivoluzione nei renderingI rendering svelano il look dei nuovi dehors sul lungomare di Napoli. Strutture bianche e vetro entro la fine del 2026. stylo24.it