Una strada per la partigiana Maria Giovanna Casanova | ecco quale tratto del Lungomare di Pegli cambierà nome

Una proposta approvata in commissione consiliare nel Municipio Ponente prevede l'intitolazione di un tratto del lungomare di Pegli a Maria Giovanna Casanova, partigiana e martire della Foce nel 1944. La decisione riguarda un tratto specifico della strada e sarà ufficializzata nelle prossime settimane. La proposta arriva dopo una discussione durata alcune ore tra i membri della commissione.

Intitolare un tratto del lungomare di Pegli a Maria Giovanna Casanova, partigiana e martire della Foce nel 1944: questa la proposta approvata in commissione consiliare martedì 14 aprile nel Municipio Ponente. Si tratta della prima donna della Resistenza a cui verrà dedicata una strada della.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Calata Ponte di Casanova: compie una truffa telefonica. Tratto in arresto dalla Polizia di StatoTruffa telefonica con finto operatore bancario: la vittima consegna carta e pin a un falso corriere, ma la Polizia lo intercetta e lo arresta dopo... Sagra della Farinata sul Lungomare di Pegli: in arrivo un nuovo appuntamento primaverileTorna l'appuntamento col gusto sul Lungomare di Pegli: sabato 11 e domenica 12 aprile nuovo capitolo della Sagra della Farinata di Pegli, giunta alla...