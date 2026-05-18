Il nuovo Lungomare di Napoli avrà 2.155 posti a sedere all'aperto tutti racchiusi in dehors bianchi e uniformi
Il nuovo lungomare di Napoli prevede la creazione di 2.155 posti a sedere all'aperto, tutti collocati in dehors bianchi e uniformi. Il progetto, dal valore superiore a 13 milioni di euro, include marciapiedi più ampi realizzati con pietra etnea e pietra bianca di Trani. I lavori sono quasi completati sul tratto di via Nazario Sauro, mentre altre sezioni sono in fase di avanzamento. La fase di realizzazione si sta concentrando sulla riqualificazione di alcune aree lungo il lungomare.
Il progetto da oltre 13 milioni di euro prevede marciapiedi allargati con pietra etnea e bianca di Trani: i lavori sono quasi ultimati sul tratto di via Nazario Sauro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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