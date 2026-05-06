Operata a 102 anni a Tor Vergata per una frattura al femore | in piedi dopo due giorni

Una donna di 102 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico complesso presso un ospedale di Tor Vergata dopo aver subito una frattura al femore. Dopo due giorni dall’operazione, è riuscita a stare in piedi. L’intervento è stato effettuato senza complicazioni e il suo recupero procede senza problemi. La paziente, che vive in zona, è stata sottoposta a tutte le cure necessarie nel reparto di ortopedia.