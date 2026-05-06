Operata a 102 anni a Tor Vergata per una frattura al femore | in piedi dopo due giorni
Una donna di 102 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico complesso presso un ospedale di Tor Vergata dopo aver subito una frattura al femore. Dopo due giorni dall’operazione, è riuscita a stare in piedi. L’intervento è stato effettuato senza complicazioni e il suo recupero procede senza problemi. La paziente, che vive in zona, è stata sottoposta a tutte le cure necessarie nel reparto di ortopedia.
A 102 anni ha subito un intervento chirurgico complesso dopo una frattura al femore. Tempo due giorni di recupero ed era di nuovo in piedi. A condurre la delicata operazione è stata un’équipe multidisciplinare del policlinico Tor Vergata, guidata dalla professoressa Elena Gasbarra, direttrice.🔗 Leggi su Romatoday.it
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