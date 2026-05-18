Nuovo Info Point nel Campus universitario di Chieti | spazio dedicato ad accoglienza e orientamento

Martedì 18 maggio alle 13 sarà inaugurato il nuovo Info Point all’ingresso di via Pescara nel campus dell’università di Chieti. Lo spazio è stato allestito per fornire assistenza e informazioni agli studenti e visitatori che si trovano nell’area. L’apertura è prevista nel primo pomeriggio e l’obiettivo è offrire un punto di riferimento per le richieste di orientamento e supporto all’interno dell’ateneo. L’inaugurazione si svolgerà in concomitanza con l’apertura ufficiale del servizio.

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