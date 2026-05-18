Nuovo Info Point nel Campus universitario di Chieti | spazio dedicato ad accoglienza e orientamento
Martedì 18 maggio alle 13 sarà inaugurato il nuovo Info Point all’ingresso di via Pescara nel campus dell’università di Chieti. Lo spazio è stato allestito per fornire assistenza e informazioni agli studenti e visitatori che si trovano nell’area. L’apertura è prevista nel primo pomeriggio e l’obiettivo è offrire un punto di riferimento per le richieste di orientamento e supporto all’interno dell’ateneo. L’inaugurazione si svolgerà in concomitanza con l’apertura ufficiale del servizio.
Aprirà martedì 18 maggio alle ore 13 il nuovo Info Point realizzato all’ingresso di via Pescara del Campus di Chieti dell’Università “Gabriele d’Annunzio”.L’inaugurazione avverrà con una breve cerimonia e segnerà l’avvio di un nuovo servizio interamente dedicato all’accoglienza e al supporto di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
POPE LEO XIV AT THE CAMPUS OF THE NATIONAL UNIVERSITY IN EQUATORIAL GUINEA MALABO
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