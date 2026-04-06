L’info point turistico di Reggio Calabria è rimasto chiuso durante il giorno di Pasquetta, anche se si prevedeva un elevato afflusso di visitatori. La chiusura ha impedito ai turisti di ottenere informazioni sulla città e sui servizi disponibili. La decisione di non aprire è stata confermata dalle autorità locali, senza indicare motivazioni specifiche. La giornata di festa si è svolta senza il supporto del punto di informazione.

L’info point turistico di Reggio Calabria è risultato chiuso durante la Pasquetta, nonostante l’afflusso di visitatori previsto per questa giornata festiva. L’iniziativa, presentata dal comune come un elemento chiave per potenziare l’assistenza ai turisti e promuovere le risorse del territorio durante tutto l’anno, è stata inaugurata ufficialmente il 6 marzo scorso. Tuttavia, proprio in un momento strategico per l’accoglienza, l’assenza di personale ha reso inutile un servizio che doveva rappresentare un salto di qualità nell’organizzazione turistica cittadina. Il paradosso tra inaugurazione e operatività reale. Chi ha cercato supporto informativo nella giornata di Pasquetta si è trovato davanti a una porta chiusa, trasformando un progetto nato per essere efficiente in un’occasione mancata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: info point chiuso a Pasquetta, fallisce l’accoglienza

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