Blocco assunzioni autisti 118 e ausiliari foggiani temono il posto | Senza di noi il sistema crolla

Gli operatori del settore sanitario di Foggia manifestano preoccupazione per il blocco delle assunzioni previsto dalla Regione Puglia, che riguarda anche autisti del 118 e ausiliari. Questi lavoratori sostengono che senza il loro contributo il sistema sanitario locale rischia di andare in crisi. La regione ha elaborato un piano di risanamento con un deficit di 369 milioni di euro, che alcuni considerano un intervento di smantellamento.

Al centro della bufera il blocco delle assunzioni per il personale delle agenzie interinali, che colpisce maggiormente i lavoratori più esposti e meno tutelati, vale a dire gli autisti del 118 e gli ausiliari Per gli operatori della sanità foggiana il piano di ‘risanamento’ pensato dalla Regione Puglia per far quadrare i conti, tenuto conto di un deficit di 369 milioni di euro, ha il sapore dello smantellamento. Al centro della bufera il blocco delle assunzioni per il personale delle agenzie interinali, che colpisce maggiormente i lavoratori più esposti e meno tutelati, vale a dire gli autisti del 118 e gli ausiliari. Un provvedimento che rischia di generare più di un disagio nel sistema di emergenza-urgenza e di compromettere l’igiene negli ospedali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Vibo Valentia, gli operatori del 118: «Andreacchi torni, senza di lui rischio per il servizio» x.com