Wizz Air attiva a Venezia cinque nuovi collegamenti con la Spagna e l' Italia

Wizz Air ha annunciato l’attivazione di cinque nuovi collegamenti da Venezia, includendo rotte verso diverse destinazioni in Spagna e in Italia. La compagnia aerea intende così ampliare la sua offerta di voli dall’aeroporto Marco Polo, rafforzando la sua presenza nel territorio. La decisione è stata comunicata in collaborazione con il Gruppo Save, che gestisce l’aeroporto.

A partire da settembre la compagnia baserà un quarto aereo al Marco Polo. Nuove rotte per Bilbao, Malaga, Alicante, Siviglia e Napoli. Previsti 500mila posti in più La compagnia aerea Wizz Air rafforza la propria presenza a Venezia e, insieme al Gruppo Save, annuncia una nuova fase di sviluppo per la sua base dell’aeroporto Marco Polo. Da settembre 2026 arriverà in laguna il quarto Airbus A321neo, operazione che permetterà di incrementare la capacità operativa della compagnia nello scalo, generando 500mila posti aggiuntivi; l'azienda annuncia anche 40 nuovi posti di lavoro diretti, che si aggiungeranno ai 120 dipendenti già operativi.... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

