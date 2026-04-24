Con Wizz Air si vola da Pisa a Palermo | biglietti da 19,99 euro

Dal 25 ottobre 2026, sarà attivo un nuovo volo diretto tra Pisa e Palermo, gestito dalla compagnia Wizz Air. La rotta prevede fino a dieci voli a settimana, offrendo un collegamento regolare tra le due città. I biglietti sono disponibili a partire da 19,99 euro. La compagnia aerea ha annunciato l’avvio di questa operazione, che arricchirà l’offerta di collegamenti tra i due aeroporti.

Sarà operativo dal prossimo 25 ottobre 2026 il nuovo collegamento diretto Pisa-Palermo, con fino a 10 frequenze settimanali, operato da Wizz Air.L’introduzione della nuova rotta rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività domestica dallo scalo ‘Galilei’, consolidando il.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Wizz Air: Alghero-Venezia da 29,99€ dal 2026 Wizz Air, doppio volo giornaliero Napoli-Milano: biglietti in vendita da oggiUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Váradi (Wizz Air): Temporanea mancanza di jet fuel in tre aeroporti italiani; Torino, Wizz Air cerca personale: ecco i posti disponibili e come candidarsi; O’Leary, l’ad di Ryanair: Wizz Air fallirà entro ottobre. La compagnia aerea: Commenti infondati; FIAT protagonista alla Wizz Air Milano Marathon 2026. Wizz Air baserà da settembre un terzo aeromobile a Palermo. Sei le nuove rotteWizz Air alza la posta sull'aeroporto di Palermo dove, dal prossimo 6 settembre, porterà da due a tre il numero di aeromobili basati nello scalo. travelquotidiano.com Nuovo volo WizzAir tra Pisa e PalermoWizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Toscana Aeroporti sono lieti di annunciare oggi una nuova importante opportunità di ... gonews.it PROGETTO NEOFITI Wizz Air Milano Marathon 4 APRILE 2027 Il Progetto Neofiti Wizz Air Milano Maratona vuole essere un “inno al benessere“, una sfida a portata di tutti per correre la maratona con il supporto di un t - facebook.com facebook