Un concorso per tre Comuni aperta la selezione che coinvolge anche Verona | si cercano istruttori tecnici

Da veronasera.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata aperta una gara pubblica per selezionare tre istruttori tecnici da impiegare in tre diversi Comuni, tra cui anche il territorio di Verona. La procedura riguarda professionisti interessati a inserirsi nella pubblica amministrazione e mira ad aggiornare l’elenco degli idonei a ricoprire questa funzione. La selezione è rivolta a candidati con competenze tecniche specifiche e si svolge attraverso un percorso di valutazione ufficiale.

È stata avviata una nuova procedura di selezione nella pubblica amministrazione rivolta a profili tecnici, con l’obiettivo di aggiornare l’elenco degli idonei al ruolo di istruttore tecnico. L’iniziativa coinvolge i Comuni di Verona, Vicenza e Padova, oltre ad altri enti locali che hanno aderito.🔗 Leggi su Veronasera.it

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