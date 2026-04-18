Un concorso per tre Comuni aperta la selezione che coinvolge anche Verona | si cercano istruttori tecnici

È stata aperta una gara pubblica per selezionare tre istruttori tecnici da impiegare in tre diversi Comuni, tra cui anche il territorio di Verona. La procedura riguarda professionisti interessati a inserirsi nella pubblica amministrazione e mira ad aggiornare l’elenco degli idonei a ricoprire questa funzione. La selezione è rivolta a candidati con competenze tecniche specifiche e si svolge attraverso un percorso di valutazione ufficiale.

È stata avviata una nuova procedura di selezione nella pubblica amministrazione rivolta a profili tecnici, con l’obiettivo di aggiornare l’elenco degli idonei al ruolo di istruttore tecnico. L’iniziativa coinvolge i Comuni di Verona, Vicenza e Padova, oltre ad altri enti locali che hanno aderito.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Concorso per istruttori tecnici geometri a Livorno, requisiti, prove e scadenza Trenord cerca nuovi talenti: aperta la selezione per capitreno e tecniciTrenord apre le porte al nuovo personale ferroviario con una selezione che mira a colmare i vuoti operativi attraverso l’inserimento di giovani e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un concorso per tre Comuni, aperta la selezione che coinvolge anche Verona: si cercano istruttori tecnici; Concorso Comune Sondrio Istruttori Direttivi Tecnici 2026: 3 posti a tempo indeterminato; Concorsi al Comune, la graduatoria finale della procedura per Funzionario e Specialista Tecnico; I vigili idonei di Roma scrivono alla premier Meloni: Siamo rinforzo prezioso. Concorso piccoli Comuni 2026: al via la prima faseManifestazioni di interesse dei comuni fino a 5mila abitanti per partecipare al concorso per l'assunzione di personale con competenze in digitalizzazione ... fiscoetasse.com A Fano concorso pubblico per un dirigente e tre funzionariSono stati pubblicati su InPA e sul sito istituzionale del comune di Fano i bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente dell'area Suap (Sportello unico per le attività ... ansa.it IL SANTO DEL GIORNO SAN GALDINO 18 Aprile Nel 1162 Federico Barbarossa, Imperatore di Germania, saccheggia Milano. È il periodo in cui nelle città italiane si sono costituiti i Liberi Comuni e contro queste autonomie lotta appunto il Barbarossa facebook I Comuni del nord-ovest Sardegna contro la Regione: «Rimandare il conferimento dei rifiuti a Tossilo» x.com