Un soldato francese è stato ucciso in un attacco nella regione del Libano coinvolgendo le forze di peacekeeping di Unifil. Nel frattempo, l’Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, mentre negli Stati Uniti il presidente ha convocato la sala di crisi, segnalando una possibile svolta nelle tensioni internazionali. Il giorno precedente, l’Iran aveva dichiarato la riapertura dello stretto e un cessate il fuoco in Libano.

Un passo in avanti e tre indietro. Il giorno prima l’Iran aveva annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz, era scattato il cessate il fuoco anche in Libano, Donald Trump aveva assicurato che per l’accordo con Teheran era questione di 24-48 ore, i mercati avevano festeggiato e si stava preparando un nuovo round di negoziati a Islamabad. Il mattino successivo - ieri - tutto è cambiato. Nell’ordine: le Guardie rivoluzionarie hanno comunicato che lo Stretto era di nuovo chiuso visto che gli americani non avevano rimosso il blocco navale ai danni di tutti i porti iraniani. In effetti la Casa Bianca aveva spiegato che, nonostante la riapertura dello Stretto, il blocco navale restava in vigore fino a quando non sarebbe stato siglato l’accordo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Libano, attacco a Unifil: ucciso soldato francese. L?Iran richiude Hormuz. Trump convoca la situation room: «Svolta o la guerra riprende»

Notizie correlate

Trump convoca una riunione nella situation room: «Senza svolta la guerra riprende». L’Iran chiude Hormuz. Attacco ai caschi blu francesi: un morto – La direttaDopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di...

'Trump convoca riunione nella situation room, senza svolta la guerra riprende'Donald Trump ha convocato questa mattina una riunione nella situation room per discutere della nuova crisi sullo Stretto di Hormuz.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Libano, casco blu francese ucciso. Onu: 'È stato Hezbollah'. Che nega; Unifil nel mirino: tensione alle stelle tra Libano e Israele; Libano, tank israeliano sperona veicolo Unifil. Domani Tajani in visita; Un soldato francese della missione delle Nazioni Unite è stato ucciso in Libano.

Ucciso in Libano un soldato francese Unifil, Macron accusa: è stato HezbollahUn attacco deliberato contro i Caschi Blu francesi a poco meno di tre giorni dal cessate il fuoco tra Libano e Israele. È pesante il bilancio delle vittime dell’imboscata tesa ieri al contingente ... corriere.it

Libano, ucciso un soldato francese della missione Unifil. «Vittima di un'imboscata»Macron: tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah. La missione Onu in Libano: attacco deliberato da parte di attori non statali, è stato colpito da fuoco di armi leggere ... avvenire.it

Un soldato francese dell'Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano. Lo ha annunciato Emmanuel Macron. "Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah", ha aggiunto. "Il sergente capo Florian Montorio - facebook.com facebook

Sale la tensione in Libano dopo l’attacco contro il contingente francese della missione UNIFIL. Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato che un soldato è morto e altri tre sono rimasti feriti. “Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hez x.com