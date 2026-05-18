Nuova discarica nel maceratese insorge Legambiente Osimo | Serve un percorso trasparente con i comuni limitrofi coinvolti
Legambiente Osimo ha commentato con fermezza l’ultima riunione dell’Ata 3 di Macerata, durante la quale è stata approvata una nuova graduatoria per individuare una discarica nel territorio provinciale. L’associazione ha richiesto un percorso trasparente e ha sottolineato l’importanza di coinvolgere ufficialmente i Comuni limitrofi nelle decisioni che riguardano la gestione dei rifiuti. La questione riguarda la localizzazione di una nuova struttura di smaltimento, decisione presa senza ancora un processo condiviso con tutte le parti interessate.
OSIMO – Legambiente Osimo interviene duramente dopo l’ultima assemblea dell’Ata 3 di Macerata, la quale ha deliberato la nuova graduatoria per l’individuazione della nuova discarica provinciale. L'associazione esprime forte preoccupazione per le modalità e le tempistiche della decisione, il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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