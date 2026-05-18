Nuova discarica nel maceratese insorge Legambiente Osimo | Serve un percorso trasparente con i comuni limitrofi coinvolti

Legambiente Osimo ha commentato con fermezza l’ultima riunione dell’Ata 3 di Macerata, durante la quale è stata approvata una nuova graduatoria per individuare una discarica nel territorio provinciale. L’associazione ha richiesto un percorso trasparente e ha sottolineato l’importanza di coinvolgere ufficialmente i Comuni limitrofi nelle decisioni che riguardano la gestione dei rifiuti. La questione riguarda la localizzazione di una nuova struttura di smaltimento, decisione presa senza ancora un processo condiviso con tutte le parti interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui