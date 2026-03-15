13 posti CRI | servizio civile a Spezia e comuni limitrofi

La Croce Rossa Italiana ha pubblicato un nuovo bando per il Servizio Civile Universale, con 13 posti disponibili nella zona dello Spezzino. I posti sono destinati a giovani che vogliono partecipare a progetti di assistenza e solidarietà nei comuni limitrofi. Il termine per la presentazione delle domande è imminente e le selezioni sono in programma.

La Croce Rossa Italiana ha aperto un nuovo bando per il Servizio Civile Universale, offrendo 13 posti specifici nel territorio dello Spezzino. Le sedi interessate sono la sede principale di Spezia in via Santa Caterina, oltre alle filiali di Muggiano, Santo Stefano di Magra e Calice al Cornoviglio. Questi giovani si impegneranno per dodici mesi a supporto delle attività sanitarie e sociali della CRI, lavorando su progetti nazionali dedicati alla salute e all’inclusione delle fasce più vulnerabili. L’opportunità include un rimborso mensile specifico e una formazione professionale certificata. Una rete di solidarietà distribuita sul territorio. La distribuzione geografica dei posti disponibili riflette una strategia mirata a coprire l’intero comprensorio spezzino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 13 posti CRI: servizio civile a Spezia e comuni limitrofi Articoli correlati GPS 2026: servizio militare, servizio civile alternativo alla leva, servizio civile nazionale e universale. Ministero spiega come si valutanoGraduatorie GPS 202628: è possibile produrre domanda entro il 16 marzo 2026 ore 23. Leggi anche: Servizio civile, tre posti in biblioteca Contenuti utili per approfondire 13 posti CRI servizio civile a Spezia e... Discussioni sull' argomento Servizio civile in Croce Rossa: 13 posti disponibili a Spezia, Muggiano, Santo Stefano e Calice; Dagli oltre 1.140 alcoltest gratuiti agli incontri con gli studenti, dalla distribuzione di preservativi all’educazione alimentare: il 2025 dei Giovani della Croce Rossa spezzina. Servizio civile in Croce Rossa: 13 posti disponibili a Spezia, Muggiano, Santo Stefano e CaliceServizio civile in Croce Rossa: 13 posti disponibili a Spezia, Muggiano, Santo Stefano e Calice ... msn.com Croce Rossa Spezia: nel 2025 oltre 13 mila servizi in ambulanzaNel 2025 la Croce Rossa della Spezia ha svolto oltre 13 mila servizi in ambulanza tra emergenze e trasporti sanitari, percorrendo più di 232 mila chilometri. ligurianotizie.it È LA SPEZIA PIÙ CARA AL MONDO! Dai 300 ai 600 euro al kg, ecco perché la vaniglia costa così tanto facebook Spezia impalpabile a Modena, il bagliore di una settimana fa già oscurato da tre reti senza appello x.com