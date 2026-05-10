Osimo stop ai palloncini in aria | il monito di Legambiente

A Osimo, al campo sportivo di Osimo Stazione, si è verificato di nuovo il lancio collettivo di palloncini, un episodio che ha riacceso le discussioni sulla gestione degli eventi pubblici e privati nella zona. Legambiente ha emesso un monito contro questa pratica, sottolineando i rischi per l’ambiente. La questione riguarda anche le conseguenze di queste azioni sulla fauna e sull’ecosistema locale.

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Osimo, 10 maggio 2026 – Un nuovo episodio di lancio collettivo di palloncini si è verificato al campo sportivo di Osimo Stazione, riaccendendo il dibattito sulla sostenibilità degli eventi pubblici e privati nel territorio. Il Circolo Legambiente di Osimo interviene con fermezza, sottolineando come queste pratiche, seppur apparentemente innocue, rappresentino una minaccia concreta per l’ecosistema. “Il lancio di palloncini e lanterne cinesi comporta un grave rischio ambientale - spiega Leonardo Puliti, Presidente del Circolo Legambiente Osimo -. I palloncini, anche quelli in lattice definiti biodegradabili, finiscono inevitabilmente in mare o nei campi, frammentandosi in microplastiche e venendo ingeriti dalla fauna selvatica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Osimo, stop ai palloncini in aria: il monito di Legambiente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Danneggiano l'ambiente: stop al rilascio di palloncini e lanterne cinesi in ariaLa mozione del consigliere di Ripartiamo Dai Giovani Francesco Andreani, approvata due anni fa dal Consiglio comunale, è diventata realtà grazie al... Torino, il monito del Questore: stop ai predatori degli anzianiDurante le celebrazioni per il centosettadesimo anniversario della nascita della polizia, avvenute questo venerdì 10 aprile presso l’Ogr, il questore...