La Nissan Micra torna elettrica e viene testata tra le strade di Roma. La prova si svolge dall’Eur al centro storico, attraversando la Cristoforo Colombo, i lungoteveri e la salita verso il Gianicolo. La nuova versione della citycar giapponese si muove tra traffico e percorsi cittadini, offrendo una visione diretta delle sue prestazioni in ambiente urbano.

Dall’Eur al centro storico passando per la Cristoforo Colombo, il traffico dei lungoteveri e la salita verso il Gianicolo. È su questo percorso, tra alcune delle situazioni di guida più tipiche della Capitale, che abbiamo voluto provare la nuova Nissan Micra, la citycar dagli occhi a mandorla che torna sul mercato europeo con una scelta radicale: sarà proposta soltanto in versione 100%elettrica. Un passaggio importante per uno dei modelli più rappresentativi della storia Nissan. Micra, arrivata in Europa all’inizio degli anni Novanta, ha segnato un’epoca nel segmento delle utilitarie e nel 1993 è stata anche la prima vettura giapponese a conquistare il titolo di Car of the Year. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Nissan Micra torna elettrica: prova tra le strade di Roma della nuova citycar giapponese

Articoli correlati

La nuova Nissan Micra debutta sulle strade italianeROMA (ITALPRESS) – La nuova Nissan Micra oggi ha fatto il suo debutto sulle strade italiane.

Nuova Nissan Wave 2026: citycar elettrica su base nuova TwingoEcco tutte le ultimissime informazioni sulla nuova Nissan Wave 2026/2027 — la piccola elettrica urbana che Nissan sta preparando (le informazioni...

Altri aggiornamenti su Nissan Micra

Temi più discussi: Nissan Micra: la nuova Business Edition è davvero più economica?; Vendo Nissan Micra IG-T 92 Xtronic 5 porte Acenta usata a Alessandria (codice 15659616); Nissan Micra elettrica: nuove versioni Business Edition per aziende; Nissan Micra, svelata la Business Edition: costa finalmente meno?.

La Nissan Micra torna elettrica: prova tra le strade di Roma della nuova citycar giapponeseLa storica compatta debutta nella sua sesta generazione con una svolta radicale. L’abbiamo provata tra Eur, lungoteveri e Gianicolo per capire come cambia uno dei modelli più importanti della storia d ... ilgiornale.it

Nissan MICRA elettrica torna in Italia e riaccende una leggendaLa nuova Nissan MICRA elettrica arriva in Italia con fino a 416 km e un’anima pensata per la città. Ci sono nomi che, più di altri, riescono a restare ... affaritaliani.it

Nissan Micra, la Business Edition è proposta a prezzi assurdi - facebook.com facebook