Centrale nucleare | porte aperte a Latina Tornano le visite nel sito in dismissione

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, il Gruppo Sogin riapre le porte delle quattro centrali nucleari italiane in dismissione, tra cui quella di Latina, nell’ambito dell’iniziativa chiamata “Open Gate”. Le visite sono tornate dopo un periodo di sospensione e consentiranno al pubblico di visitare i siti chiusi da tempo. L’evento si svolge nel rispetto delle procedure di sicurezza previste per queste strutture.

Tona l’iniziativa denominata “Open Gate” con cui il Gruppo Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le porte delle quattro centrali nucleari italiane in dismissione, compresa quella di Latina. Le iscrizioni - esclusivamente online - per partecipare alla quinta edizione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Porte aperte a Villa Spina: visite guidate nella dimora a due passi dalla Palazzina CineseCon Terradamare, sarà possibile visitare dallo scenografico e sinuoso scalone a doppia rampa al piano nobile, fino al romantico giardino, tra resti... Ferrari lascia aperte le porte al clamoroso cambio nel team di Lewis Hamilton: “Stiamo valutando”La Ferrari non esclude un cambio nello staff di Lewis Hamilton dopo un 2025 difficile. Aggiornamenti e notizie su Centrale nucleare Centrale nucleare di Trino, porte aperte al pubblico il 16 e 17 maggioLa centrale nucleare di Trino, in provincia di Vercelli, tornerà ad aprire le sue porte al pubblico nel fine settimana del 16 e 17 maggio, nell’ambito della quinta edizione di Open Gate, ... giornalelavoce.it Centrale nucleare: porte aperte a Latina. Tornano le visite nel sito in dismissioneQuinta edizione dell’iniziativa del Gruppo Sogin Open Gate; le visite nel fine settimana del 16 e 17 maggio; dal 16 marzo aperte le iscrizioni. Come fare ... latinatoday.it