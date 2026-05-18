Novità HBO Max Italia | le uscite di Giugno 2026 tra House of the Dragon 3 Cinema e grande Tennis

A giugno 2026, HBO Max Italia propone un ricco palinsesto che include l’attesa terza stagione di House of the Dragon, eventi sportivi di livello internazionale e nuove uscite cinematografiche. La piattaforma si prepara a offrire agli utenti un mese all’insegna di contenuti diversificati, con produzioni di successo e dirette di grandi eventi sportivi. La programmazione estiva si presenta come un mix di intrattenimento e sport, destinato a catturare l’interesse di un pubblico ampio e variegato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’estate dello streaming si infiamma su HBO Max. Il catalogo di giugno 2026 per l’ Italia si prepara a dominare l’attenzione degli appassionati con un mix letale di draghi, sport in diretta globale e cinema d’autore. Dalla release dell’attesissima terza stagione di House of the Dragon, alle esclusive assolute per il mercato italiano come il Roland Garros targato Warner Bros. Discovery, fino all’approdo in streaming del pluripremiato film Nonostante e un tributo immortale a Sergio Leone. Ecco tutto quello che dovete segnare in calendario per organizzare il perfetto binge-watching mensile. In breve. House of the Dragon – Stagione 3: dal 22 giugno, 8 episodi a rilascio settimanale per l’epica faida interna a Casa Targaryen. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Novità HBO Max Italia: le uscite di Giugno 2026 tra House of the Dragon 3, Cinema e grande Tennis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026 # Sullo stesso argomento Leggi anche: HBO Max, tutte le uscite di aprile 2026 Harry Potter "come The Last of Us e House of the Dragon": la scelta di HBO che delude i fanI fan che auspicano di vedere una stagione di Harry Potter all'anno resteranno delusi a causa della complessità produttiva della serie costata... #Giro d'Italia 2026 su #Eurosport, Discovery+ e HBO Max: telecronisti (con una sorpresa in motocronaca...), novità Multiview e dati avanzati. Tutti i dettagli: x.com HBO Max arriva in Italia: catalogo, serie esclusive e tutte le novità del nuovo streamingIl panorama dello streaming in Italia si arricchisce con l’arrivo ufficiale di HBO Max, la piattaforma globale di Warner Bros. Discovery, disponibile da oggi anche per il pubblico italiano. Dopo il ... ilmessaggero.it HBO Max in Italia: via allo streaming, ma quale futuro?Come anticipato a dicembre, da oggi HBO Max è ufficialmente disponibile anche in Italia. La piattaforma fa il suo esordio nel territorio, a dire il vero, già piuttosto popolato dello streaming, ... punto-informatico.it