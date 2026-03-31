HBO Max tutte le uscite di aprile 2026

A aprile 2026, HBO Max ha annunciato l’arrivo di numerosi contenuti, tra cui grandi ritorni, nuove docuserie e miniserie. La piattaforma aggiornerà il suo catalogo con diverse novità, offrendo agli utenti una vasta gamma di programmi da seguire nel corso del mese. La lista completa delle uscite sarà disponibile prossimamente.

Grandi ritorni, docuserie, miniserie. Arriva un nuovo mese e HBO Max inserisce in catalogo diverse novità. Ecco le uscite di aprile 2026 sulla piattaforma di streaming Si comincia il 3 aprile con Gina Lollobrigida: Diva contesa, la docuserie prodotta da Indigo Stories e Loft Produzioni. Gli autori sono Carlo Altinier e Matteo Billi, con la collaborazione ai testi di Elena Martelli, Ilenia Petracalvina, Shaila Risolo e Morena Zapparoli. La regia è di Graziano Conversano. Gina Lollobrigida: Diva contesa ricostruisce l’intricata e clamorosa vicenda giudiziaria che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica tra accuse, inganni e sorprendenti rivelazioni. 🔗 Leggi su Today.it

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