Nova | cittadini professionisti e associazioni a confronto per costruire dal basso le proposte per il Paese
Ieri si è tenuto presso Villa Gabry Eventi a Monteforte Irpino un incontro territoriale del progetto “Nova”, promosso dal Movimento 5 Stelle. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini, professionisti e rappresentanti di associazioni, che si sono confrontati per condividere idee, segnalare criticità e avanzare proposte per il Paese. La riunione ha utilizzato la metodologia dell’Open Space Technology, consentendo a tutti i partecipanti di discutere liberamente e contribuire alla definizione di proposte collettive.
Si è svolto ieri, presso Villa Gabry Eventi (Monteforte Irpino), l’incontro territoriale del progetto “Nova”, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle attraverso la metodologia dell’Open Space Technology (OST), con l’obiettivo di raccogliere idee, criticità e proposte per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dentro e Fuori Dal Comune: Bruxelles, stagione 2 puntata 27
Sullo stesso argomento
Costruire il futuro dal basso: "Nova" per dare voce ai cittadiniPISTOIA Un’occasione per dare voce alle persone e cercare di costruire dal basso il programma che la coalizione progressista dovrà presentare alle...
Idee dal basso per il futuro del Paese: in città il laboratorio "Nova" del Movimento 5 StelleSi terrà sabato 16 maggio a Cesena, presso l’Agriturismo La Valle dei Conti, l’appuntamento provinciale di “Nova – Parola all’Italia”, il percorso...
NOVA. PAROLA ALL’ITALIA A SALERNO Fin dalle prime ore della mattinata, l’evento ha registrato un’importante adesione di cittadini, rappresentanti delle associazioni, professionisti e attivisti. Un momento di alta partecipazione democratica, finalizzato al - Facebook facebook
FOTO | Nova, parola all’Italia, partecipazione e idee nelle tappe dei 5 stellePESCARA - Tre appuntamenti territoriali, centinaia di partecipanti, decine di tavoli di lavoro e un dato politico chiaro: esiste un Abruzzo che vuole tornare a partecipare, discutere e costruire dal b ... ekuonews.it
NOVA non è un convegno: è uno spazio in cui cittadini e territori possono incidere davveroNOVA non è un convegno: è uno spazio in cui cittadini e territori possono incidere davvero. Eventi - Il 16 maggio a Viterbo una giornata di confronto aperto per trasformare bisogni, esperienze e propo ... tusciaweb.eu