Nova | cittadini professionisti e associazioni a confronto per costruire dal basso le proposte per il Paese

Ieri si è tenuto presso Villa Gabry Eventi a Monteforte Irpino un incontro territoriale del progetto “Nova”, promosso dal Movimento 5 Stelle. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini, professionisti e rappresentanti di associazioni, che si sono confrontati per condividere idee, segnalare criticità e avanzare proposte per il Paese. La riunione ha utilizzato la metodologia dell’Open Space Technology, consentendo a tutti i partecipanti di discutere liberamente e contribuire alla definizione di proposte collettive.

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