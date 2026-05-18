Costruire il futuro dal basso | Nova per dare voce ai cittadini

PISTOIA Un’occasione per dare voce alle persone e cercare di costruire dal basso il programma che la coalizione progressista dovrà presentare alle prossime elezioni politiche: un appuntamento che arriva nel pieno della campagna elettorale, ma che rappresenta un momento di confronto fra politica e cittadinanza. Ecco quindi che in tutta Italia, con il coordinamento del Movimento 5 Stelle, nel fine settimana in un centinaio di città si è tenuto "Nova", appuntamento per raccogliere impressioni, idee, opinioni, spunti e sensibilità di cittadini e cittadine. Ospitato al Convento di San Domenico, "Nova" è stata l’occasione per valorizzare la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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