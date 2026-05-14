Idee dal basso per il futuro del Paese | in città il laboratorio Nova del Movimento 5 Stelle

Sabato 16 maggio si svolgerà a Cesena l’appuntamento provinciale di “Nova – Parola all’Italia”, un’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle. L’evento si terrà presso l’Agriturismo La Valle dei Conti e prevede un percorso partecipativo volto ad ascoltare direttamente le esigenze dei territori. L’obiettivo è raccogliere idee e proposte dal basso per definire le priorità del futuro programma di governo.

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Si terrà sabato 16 maggio a Cesena, presso l’Agriturismo La Valle dei Conti, l’appuntamento provinciale di “Nova – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per costruire, attraverso l’ascolto diretto dei territori, le priorità del futuro programma di governo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Pgt dal basso, dalla città 700 idee: "Così nasce la Pioltello del futuro"Dai volontari alle imprese, fine della lunga maratona del Piano di governo del territorio fra la gente: 700 proposte raccolte da tradurre in progetti... A Monteforte Irpino fa tappa ‘NOVA’: l’innovativo format del Movimento 5 StelleTempo di lettura: 3 minutiSabato 16 maggio, a Monteforte Irpino, si terrà l’appuntamento irpino di “NOVA – Parola all’Italia”, il percorso... Temi più discussi: Tavolo di Quartiere a Cavatigozzi, confronto partecipato tra numerose realtà territoriali; Idee, proposte e confronto per scrivere il programma progressista: NOVA rimette al centro i cittadini (VIDEO); Raccolta fondi e coprogettazione per la nuova Mediateca a Cava: rinasce il Marte; Ma la Milano Design Week non è inscalfibile. Cambiarla si può, anche da dentro. Aumentano attacchi, articoli e commenti sui media contro di noi per screditarci ogni giorno. Non ci scalfiscono. Anche oggi noi siamo a lavoro per la costruzione di un programma dal basso per l'Italia: si entra nel vivo del processo innovativo di Nova, fra le pers x.com Dal basso per cambiareNel campo dell’etica il mercato è cieco, come dimostra il caso italiano della spettacolare e devastante diffusione del gioco d’azzardo. E talvolta, dunque, bisogna aiutare il mercato a vedere meglio ... avvenire.it Dal basso per cambiareSi tratta della sfida decisiva delle società del Mediterraneo, e non solo della sua 'spon­da Sud': costruire le classi dirigenti del futu­ro perché le speranze fiorite in questi due an­ni non vadano ... avvenire.it