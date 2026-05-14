Idee dal basso per il futuro del Paese | in città il laboratorio Nova del Movimento 5 Stelle
Sabato 16 maggio si svolgerà a Cesena l’appuntamento provinciale di “Nova – Parola all’Italia”, un’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle. L’evento si terrà presso l’Agriturismo La Valle dei Conti e prevede un percorso partecipativo volto ad ascoltare direttamente le esigenze dei territori. L’obiettivo è raccogliere idee e proposte dal basso per definire le priorità del futuro programma di governo.
Si terrà sabato 16 maggio a Cesena, presso l’Agriturismo La Valle dei Conti, l’appuntamento provinciale di “Nova – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per costruire, attraverso l’ascolto diretto dei territori, le priorità del futuro programma di governo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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