Milano si accende | musei aperti la sera per la Notte Europea

Sabato sera a Milano, alcuni musei aperti fino a tarda notte offriranno ingressi a un euro, in occasione della Notte Europea dei Musei. Sono previste aperture straordinarie in diversi poli culturali della città, con orari prolungati rispetto al normale. Per evitare il tutto esaurito, si consiglia di arrivare in anticipo e prenotare eventuali biglietti online, in modo da garantirsi l'accesso alle esposizioni e agli spazi espositivi.

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? Punti chiave Quali musei milanesi offriranno l'ingresso a un euro sabato sera?. Come evitare il tutto esaurito nei principali poli culturali?. Quale itinerario scegliere per muoversi tra i musei senza traffico?. Perché ogni museo deciderà autonomamente le modalità di accesso?.? In Breve Manifestazione nata nel 2005 sotto l'impulso del Ministero della Cultura francese.. Programma include visite guidate, concerti e percorsi digitali nei musei milanesi.. Ingresso solitamente a 1 euro nei musei statali aderenti all'iniziativa.. Consigliata mobilità tramite metropolitana per spostarsi tra Brera e Castello Sforzesco.. Sabato 23 maggio 2026 la città di Milano si preparerà a ospitare la Notte Europea dei Musei con aperture straordinarie e ingressi simbolici per celebrare il patrimonio artistico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano si accende: musei aperti la sera per la Notte Europea Notizie correlate Roma si accende: i musei restano aperti fino alle 2 di notteSabato 23 maggio 2026, la città di Roma vivrà la sua sedicesima edizione della Notte dei Musei, un appuntamento che estenderà l’apertura dei siti... Roma si accende: la Notte dei Musei apre i tesori fino a notte fondaSabato 23 maggio la capitale sarà protagonista della sedicesima edizione della Notte dei Musei, un appuntamento che trasforma il patrimonio artistico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Torna la Notte Europea dei Musei 2026: ecco alcune proposte in PiemonteSabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei. Scopri gli appuntamenti in Piemonte: aperture serali, visite ed eventi gratuiti. quotidianopiemontese.it Notte Europea dei Musei16/05/2025 - Sabato 17 maggio, si celebra la ventesima edizione della Notte Europea dei Musei. Grazie a questa iniziativa, che coinvolge nello stesso giorno gran parte delle capitali e delle città d ... regione.campania.it