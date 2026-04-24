Restaurate o nuove Palermo riscopre le fontanelle | ecco quella davanti alla chiesa di San Giovanni degli Eremiti

A Palermo, alcune fontanelle sono state restaurate o sostituite con nuove installazioni. Recentemente, una fontanella in ghisa a due vasche è stata collocata nell’area di via dei Benedettini, di fronte alla chiesa di San Giovanni degli Eremiti. L’intervento riguarda l’area pubblica, con l’obiettivo di migliorare i servizi per i cittadini. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali altri interventi simili in città.

Una fontanella a doppia vasca in ghisa è stata installata nell’area di via dei Benedettini davanti alla chiesa di San Giovanni degli Eremiti. L’iniziativa, condivisa con il Comune di Palermo e con la Soprintendenza ai Beni Culturali, si inserisce nel percorso di valorizzazione delle fontanelle.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Chiesa di San Giovanni a Terracina: ecco il progetto per il recupero e la messa in sicurezzaApprovato dalla giunta comunale; l’intervento, per quello che è considerato un gioiello nel cuore del centro storico alto della città, è finanziato... Alla chiesa di San Biagio lo Stabat Mater di Giovanni Battista PergolesiSabato 14 marzo alle 21 presso la chiesa di San Biagio di Forlì verrà eseguito lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, composto intorno al...