Durante le festività pasquali, il Parco Archeologico di Ercolano sarà aperto con un ingresso gratuito domenica 5 aprile. La struttura resterà aperta al pubblico per tutta la giornata, offrendo l’opportunità di visitare i siti archeologici senza costi. Questa iniziativa riguarda esclusivamente la giornata di Pasqua, mentre non sono previsti eventi o aperture particolari per Pasquetta.

Al Parco Archeologico di Ercolano un'apertura speciale in occasione delle festività pasquali. Domenica 5 aprile ingresso gratuito. Domenica 5 aprile, in concomitanza con la prima domenica del mese, l’ingresso al Parco sarà gratuito, come previsto dall’iniziativa del MiC Domenica al Museo. Lunedì 6 aprile, in occasione della Pasquetta, il sito sarà regolarmente aperto secondo le consuete modalità di accesso. Durante entrambe le giornate sarà inoltre possibile visitare, presso Villa Campolieto, la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano” dedicata agli usi alimentari degli antichi ercolanesi, che accompagna i visitatori alla scoperta delle abitudini quotidiane, dei rituali conviviali e delle testimonianze materiali legate alla cultura del cibo nel mondo romano. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pasqua e Pasquetta al Parco Archeologico di Ercolano

Articoli correlati

Pasqua e Pasquetta 2026 al Parco Archeologico di ErcolanoIl Parco Archeologico di Ercolano annunicia l’apertura del sito in occasione delle festività pasquali, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere...

Ingresso libero al parco archeologico di Ercolano domenica 1° febbraio per tutti i visitatoriDomenica 1° febbraio, il Parco archeologico di Ercolano aprirà le sue porte gratuitamente a tutti i visitatori, senza eccezioni.

Tutto quello che riguarda Parco Archeologico di

Temi più discussi: Pasqua e Pasquetta al Parco Archeologico di Ercolano; A Ercolano il Parco archeologico aperto a Pasqua e Pasquetta; Aprile 2026 sul Garda; pasqua5apr26IG.

A Ercolano il Parco archeologico aperto a Pasqua e PasquettaIl Parco archeologico di Ercolano sarà aperto nelle festività pasquali, offrendo a turisti e visitatori la possibilità di vivere l'arte e la storia in uno dei luoghi più straordinari al mondo, patrimo ... ansa.it

Pasqua e Pasquetta al Parco Archeologico di ErcolanoIl Parco Archeologico di Ercolano è lieto di annunciare l’apertura del sito in occasione delle festività pasquali, offrendo al pubblico l’opportunità di ... napolivillage.com

Il 17 marzo il Parco Archeologico Colosseo ha inaugurato l’area degli ambulacri meridionali, recentemente restaurati, completando un importante intervento di valorizzazione. In qualità di sponsor tecnico, Mapei ha sviluppato soluzioni su misura per questo co - facebook.com facebook

Nuove scoperte nel Parco archeologico di #Sepino, in #Molise: riportata alla luce una domus di età imperiale con ingresso sul decumano. Gli scavi 2023–2025 restituiscono nuovi dati sulla vita e l’evoluzione della città romana. cultura.gov.it/comunicato/288 x.com