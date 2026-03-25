Durante le festività pasquali del 2026, il Parco Archeologico di Ercolano sarà aperto al pubblico. Il sito, patrimonio UNESCO, consentirà ai visitatori di esplorare le rovine antiche e immergersi in un ambiente storico e culturale. L’apertura si svolgerà durante Pasqua e Pasquetta, offrendo l’opportunità di visitare le scoperte archeologiche in un contesto unico al mondo.

Il Parco Archeologico di Ercolano annunicia l’apertura del sito in occasione delle festività pasquali, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza unica tra storia, cultura e suggestioni senza tempo, in uno dei luoghi più straordinari al mondo, patrimonio UNESCO. Domenica 5 aprile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Pasqua e Pasquetta 2026 al Parco Archeologico di Ercolano

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