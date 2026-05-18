Notte dei Musei alle Villæ di Tivoli | teatro e danza a Villa Adriana e al Santuario di Ercole Vincitore

Sabato 23 maggio, le Villæ di Tivoli saranno aperte al pubblico in occasione della Notte Europea dei Musei, un evento che prevede l’apertura serale di diversi siti culturali a un prezzo simbolico di un euro. Nell’ambito della manifestazione, si terranno spettacoli di teatro e danza presso Villa Adriana e il Santuario di Ercole Vincitore. L’iniziativa coinvolge anche l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ, che partecipa con questa apertura speciale per tutta la sera.

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