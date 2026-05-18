Notte dei Musei alle Villæ di Tivoli | teatro e danza a Villa Adriana e al Santuario di Ercole Vincitore
Sabato 23 maggio, le Villæ di Tivoli saranno aperte al pubblico in occasione della Notte Europea dei Musei, un evento che prevede l’apertura serale di diversi siti culturali a un prezzo simbolico di un euro. Nell’ambito della manifestazione, si terranno spettacoli di teatro e danza presso Villa Adriana e il Santuario di Ercole Vincitore. L’iniziativa coinvolge anche l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ, che partecipa con questa apertura speciale per tutta la sera.
L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ (Tivoli) aderisce, sabato 23 maggio, all’edizione 2026 della Notte Europea dei Musei, la prestigiosa iniziativa che prevede l’apertura serale dei luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro.Per l’occasione, si potrà accedere a Villa Adriana, a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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