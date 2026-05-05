Tivoli scoperta al Santuario di Ercole | un’iscrizione rivela la basilica citata da Svetonio

A Tivoli, nel sito del Santuario di Ercole Vincitore, sono state rinvenute nuove tracce archeologiche che riguardano un’iscrizione. Questa scoperta riguarda una basilica menzionata da Svetonio, uno storico dell’antica Roma. L’iscrizione è stata trovata in un’area che si pensa fosse parte di un complesso religioso o pubblico. La scoperta aggiunge dettagli alla storia e all’architettura dell’antica Tivoli.

A Tivoli, nel cuore del Santuario di Ercole Vincitore, una nuova scoperta archeologica riporta alla luce un tassello prezioso della città romana. Durante gli scavi è emersa un’iscrizione monumentale che permette di collegare con maggiore certezza un edificio del complesso alla basilica ricordata da Svetonio. Un ritrovamento che non aggiunge soltanto un dettaglio alla storia del santuario, ma apre una finestra più nitida su uno spazio pubblico frequentato in età augustea e legato alla memoria dell’imperatore. Tivoli: un’iscrizione cambia la lettura del santuario di Ercole Vincitore. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle indagini archeologiche promosse dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, con il finanziamento del ministero della Cultura e la collaborazione del Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Gruppi di cammino per la terza età, al via l'iscrizione da mercoledì 1 aprileRiapriranno mercoledì 1 aprile, le iscrizioni alla nuova stagione dei Gruppi di cammino per la terza età, di cui il Comune di Piacenza ha affidato... Leggi anche: Paura in via Svetonio, residenti svegliati nella notte da un forte boato Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tivoli, dai nuovi scavi nel Santuario di Ercole Vincitore emerge iscrizione che identifica la basilica citata da Svetonio; Tivoli, scoperta un’iscrizione che conferma la basilica del Santuario di Ercole Vincitore; Tivoli, scoperta una basilica romana nel Santuario di Ercole Vincitore; Scoperta un’antica basilica romana a Tivoli: un ritrovamento atteso dagli archeologi da 30 anni. Tivoli, scoperta una basilica romana nel Santuario di Ercole VincitoreDurante gli scavi sono emersi molti reperti ben conservati che raccontano la vita del complesso nel corso dei secoli, dalla Roma imperiale fino a epoche successive ... rainews.it TIVOLI – Dagli scavi nel Santuario emerge la Basilica dell’Imperatore AugustoUn ritrovamento di straordinaria rilevanza è emerso nel corso delle indagini archeologiche nel Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, uno dei complessi monumentali più spettacolari dell’Italia romana ... tiburno.tv NEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE: CHI È “SORTIARIVS” Nei giorni scorsi è stata giustamente celebrata la riscoperta dell’architrave della BASILICA annessa al Santuario di Ercole Vincitore, a Tivoli. Osserviamo qui due reperti davvero interessanti pr - facebook.com facebook #Tivoli, dai nuovi scavi nel Santuario di Ercole Vincitore emerge un’iscrizione che identifica la basilica citata da Svetonio. Il ritrovamento chiarisce l’organizzazione del complesso e il suo ruolo nella vita pubblica dell’antica Tibur. cultura.gov.it/comunicato/28 x.com