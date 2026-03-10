Al Teatro di Villa Lazzaroni si sono svolti due appuntamenti di danza contemporanea con le compagnie Sinopia Dance Company e Uscite d’Emergenza. Durante gli eventi sono state presentate coreografie di diversi autori, coinvolgendo il pubblico in spettacoli che hanno unito movimento e musica. Le serate hanno visto la partecipazione di artisti e spettatori, creando un’atmosfera vivace e dinamica.

Cosa: Due appuntamenti di danza contemporanea con le compagnie Sinopia Dance Company e Uscite d’Emergenza.. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni, Roma. Venerdì 13 marzo (Carmen) e sabato 14-domenica 15 marzo (10 Anni).. Perché: Un weekend che unisce la decostruzione del mito classico alla celebrazione sperimentale di dieci anni di attività coreografica.. Il panorama della danza contemporanea a Roma vive un momento di grande fermento, e il Teatro di Villa Lazzaroni si conferma ancora una volta come uno degli avamposti più dinamici per la sperimentazione artistica. Il prossimo fine settimana, il palcoscenico della struttura romana sarà teatro di un doppio evento che promette di esplorare le molteplici sfaccettature del corpo in movimento. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Danza al Teatro di Villa Lazzaroni: Carmen e le Sorprese

