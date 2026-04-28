Al via il progetto Approdi | visite ai Musei di Strada Nuova e apertura serale di Villa delle Peschiere

Il mare come linguaggio comune tra cultura, impresa, innovazione sociale e giovani: è infatti il mare a unire le realtà impegnate nella divulgazione culturale che Palazzo Foundation ha promosso nel co-progetto ideato coinvolgendo Fondazione Tender to Nave Italia, nota per progetti educativi e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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