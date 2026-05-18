Una notte di tensione alla stazione di San Benedetto, dove una lite tra più persone si è trasformata in un episodio di violenza con l’uso di un coltello. Durante l’alterco, un uomo di origine nordafricana di mezza età è stato ferito e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine hanno arrestato quattro persone coinvolte nell’incidente, che sono state portate in caserma per gli accertamenti del caso. La situazione si è conclusa con l’intervento immediato delle autorità e il soccorso al ferito.

Notte movimentata alla stazione di San Benedetto dove un uomo nord africano, di mezza età, è stato ferito da una coltellata durante una rissa che ha visto coinvolte più persone. I carabinieri, che si occupano delle indagini, hanno arrestato tre uomini di cittadinanza straniera, trasferiti nel carcere di Marino del Tronto ed una donna italiana associata al carcere femminile di Pesaro. Il ferito è stato trasportato dal personale della potes-118 al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, ma non corre pericolo di vita. Le cause che hanno generato il parapiglia sono in corso d’accertamento da parte dei militari dell’arma della compagnia di San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte agitata alla stazione. La lite finisce a coltellate. Un uomo ferito e 4 arresti

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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