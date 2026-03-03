La lite per la droga finisce a coltellate | 4 arresti per rissa e tentato omicidio
Quattro persone sono state arrestate dopo una rissa con colluttazione e coltellate avvenuta domenica pomeriggio a Ranzanico, sul lago di Endine. Tre degli arrestati sono stati fermati per rissa aggravata, mentre un quarto è stato accusato di tentato omicidio. L’episodio si è verificato all’ingresso del residence Filanda, situato lungo la Strada. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.
