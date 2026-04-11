Oggi la cantautrice Angelina Mango compie 25 anni, un compleanno che coincide con un momento di rinnovamento sia nella vita privata che in quella musicale. Negli ultimi mesi, ha affrontato un periodo di riflessione che ha portato a una nuova fase artistica e a alcuni cambiamenti nelle relazioni sentimentali. Questo traguardo segna anche una rinascita professionale, con nuovi progetti e un percorso artistico che si rinnova.

La cantautrice Angelina Mango compie oggi venticinque anni, segnando un traguardo personale che si intreccia con una ritrovata maturità artistica dopo un periodo di riflessione. L’artista, nata a Maratea il 10 aprile 2001 dai genitori Pino Mango e Laura Valente, ha scelto i canali social per celebrare la ricorrenza, condividendo scatti inediti che spaziano dal lavoro sul palco alla sfera privata. Attraverso una serie di immagini pubblicate su Instagram, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 ha mostrato frammenti della sua quotidianità: momenti trascorsi nel backstage, sessioni di lavoro, viaggi in automobile e istanti di relax in spiaggia accanto ad Antonio Agostinelli, figura che sembra rappresentare la sua attuale relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angelina Mango compie 25 anni: tra nuovi amori e una rinascita musicale

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Lacrime, emozioni e rinascita: così Angelina Mango è tornata sul palcoIl ritorno alle scene è avvenuto a Mantova, durante la data zero del tour Nina nei teatri.

Angelina Mango torna con un nuovo look (e un nuovo album!)

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Marco Mengoni dedica ad Angelina Mango le parole di Mina #angelinamango x.com