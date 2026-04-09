Storica attività ristorativa compie cento anni | Una storia di famiglia fatta di sacrifici e passione

Il ristorante Montenero di Amelia ha celebrato il suo centenario, raggiungendo un secolo di attività. Fondato 100 anni fa, è stato gestito dalla stessa famiglia nel corso degli anni, con un impegno costante e sacrifici. La storica attività si distingue per aver mantenuto nel tempo le tradizioni culinarie e le caratteristiche che hanno contribuito alla sua notorietà. La festa di compleanno ha coinvolto clienti, dipendenti e familiari, sottolineando il valore di questa presenza nel territorio.

Un secolo di emozioni e storia. Il ristorante Montenero di Amelia ha tagliato un traguardo davvero ragguardevole. Cento anni di storia festeggiati proprio ieri – mercoledì 8 aprile – con una grande festa alla quale hanno partecipato oltre cinquecento persone. Un’attività a conduzione familiare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Sacrifici, amore e famiglia: i cento anni di Maria BorattoA San Martino di Lupari, domenica 22 marzo, la signora Maria ha festeggiato un traguardo importante. Oltre un secolo di storia tra vino e passione: l'Amministrazione premia la storica attività forlimpopoleseOmaggio alla famiglia Acquisti-Bartolomei, premiata dalla Camera di Commercio come attività storica. Argomenti più discussi: L’Osteria dei mercanti compie 100 anni; L’Osteria dei mercanti compie 100 anni. Chiude L'Incontro in centro, attività storica dal 1978Tolentino, 13 marzo 2026 - Chiude un’altra attività nel centro di Tolentino: il negozio di abbigliamento donna L’Incontro, in via Bonaparte. Rilevato dalle socie Barbara Scarpeccio e Cristiana ... ilrestodelcarlino.it Attività storiche in Valle. Premi a trentuno titolari. L’assessore regionale: Dovete essere orgogliosiSiatene orgogliosi e soprattutto, mettetela ben in vista. Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha raccomandato ai titolari delle nuove attività storiche della provincia ... ilgiorno.it L’attività dell’ultima edicola stradale storica nel Comune di Monfalcone e di fatto del mandamento, è stata avviata nel 1949, «all’epoca della “fame nera”», da Pompilio Saladini, tornitore in cantiere, per la moglie Rosina. Il chiosco all’epoca era di legno, aveva - facebook.com facebook