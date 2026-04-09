Storica attività ristorativa compie cento anni | Una storia di famiglia fatta di sacrifici e passione

Da ternitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ristorante Montenero di Amelia ha celebrato il suo centenario, raggiungendo un secolo di attività. Fondato 100 anni fa, è stato gestito dalla stessa famiglia nel corso degli anni, con un impegno costante e sacrifici. La storica attività si distingue per aver mantenuto nel tempo le tradizioni culinarie e le caratteristiche che hanno contribuito alla sua notorietà. La festa di compleanno ha coinvolto clienti, dipendenti e familiari, sottolineando il valore di questa presenza nel territorio.

Un secolo di emozioni e storia. Il ristorante Montenero di Amelia ha tagliato un traguardo davvero ragguardevole. Cento anni di storia festeggiati proprio ieri – mercoledì 8 aprile – con una grande festa alla quale hanno partecipato oltre cinquecento persone. Un’attività a conduzione familiare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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