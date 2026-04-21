Assistente di volo colto da malore durante il servizio | trasferito da Singapore a Napoli
Un assistente di volo ha avuto un malore durante un servizio e si è reso necessario il trasferimento da Singapore a Napoli. La famiglia dell’uomo si trova a dover affrontare questa situazione inaspettata, con il suo stato di salute che ha richiesto cure mediche urgenti in un paese diverso dall’Italia. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra parenti e amici, coinvolgendo anche le autorità sanitarie e le compagnie aeree.
La disperazione di una famiglia per un proprio congiunto costretto a improvvise cure mediche oltre confine, a oltre 10mila chilometri distanza. L’appello alle istituzioni affinché si potesse trovare il modo più rapido per un rimpatrio sanitario in Italia. La disponibilità di un ospedale, il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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