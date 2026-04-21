Assistente di volo colto da malore durante il servizio | trasferito da Singapore a Napoli

Un assistente di volo ha avuto un malore durante un servizio e si è reso necessario il trasferimento da Singapore a Napoli. La famiglia dell’uomo si trova a dover affrontare questa situazione inaspettata, con il suo stato di salute che ha richiesto cure mediche urgenti in un paese diverso dall’Italia. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra parenti e amici, coinvolgendo anche le autorità sanitarie e le compagnie aeree.