Una domenica a Roma si è trasformata in qualcosa di diverso dal solito, con un episodio che ha attirato l’attenzione. Un cinghiale si è introdotto in un condominio della zona, causando scompiglio tra i residenti. La presenza dell’animale ha reso difficile muoversi liberamente anche nelle vicinanze delle abitazioni, suscitando preoccupazioni tra i cittadini. L’episodio si è verificato in un momento in cui la città accoglieva anche eventi sportivi di rilievo.

Una domenica tutt’altro che ordinaria quella vissuta a Roma, tra grandi eventi sportivi e una presenza decisamente inattesa. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero” mentre il quartiere Prati era già congestionato per l’afflusso di tifosi diretti al derby tra Roma e Lazio e per gli Internazionali di tennis al Foro Italico, a pochi passi dal Vaticano la scena è stata interrotta dall’a rrivo di un cinghiale. L’animale è stato avvistato in via della Giuliana, dove ha attraversato la strada e si è spinto fino all’ingresso di un condominio, riuscendo anche a entrare nei cortili interni. Qui ha provocato danni alle aiuole e ha creato momenti di preoccupazione tra i residenti, già alle prese con una viabilità complicata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non siamo più liberi di passeggiare nemmeno sotto casa, così è davvero troppo”: cinghiale entra in un condominio di Roma e scatena il caos

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Le presto dinero a un extrano y lo que pasó al día siguiente le cambió la vida para siempre

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