La fiera dell’editoria di Roma “Più Libri Più Liberi” si prepara a celebrare i suoi venticinque anni con l’ingresso di Di Paolo nel team. La manifestazione, dedicata al mondo del libro, si svolge annualmente e vede la partecipazione di numerosi operatori del settore e appassionati. La partecipazione di Di Paolo rappresenta un passo importante per rafforzare l’organizzazione dell’evento.

Si rafforza la squadra della fiera dell’editoria di Roma “Piu’ Libri Piu’ liberi”, un evento che celebra il mondo del libro, a venticinque anni dalla sua nascita. La fiera si terra’ nuovamente dal 4 all’8 dicembre presso il centro congressi La Nuvola, un’importante location che ospita eventi culturali di grande rilevanza. Lo comunica in una nota ufficiale l’Associazione italiana editori, l’organizzazione che si occupa della promozione e dell’organizzazione di questa manifestazione. Nuovi ingressi nel team organizzativo. Accanto a Giorgio Zanchini, giornalista di spicco, autore e una delle voci piu’ autorevoli del panorama culturale italiano, entra a far parte del team Paolo Di Paolo, scrittore e profondo conoscitore del mondo editoriale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cultura: si rafforza squadra fiera Piu’ libri Piu’ liberi di Roma, entra Di Paolo

