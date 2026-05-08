L’hantavirus è tornato a far parlare di sé, riaccendendo le discussioni sui vaccini e sui lockdown dopo un periodo di relativa calma. Un esperto ha pronunciato dichiarazioni che hanno sollevato reazioni forti, affermando che non si dovranno più imporre restrizioni come in passato. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e ha riaperto il dibattito sulle misure adottate durante le emergenze sanitarie degli ultimi anni.

L’hantavirus torna improvvisamente al centro dell’attenzione internazionale e riapre ferite ancora vive dopo gli anni del Covid. Il focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius, diretta verso le Isole Canarie, ha innescato una vasta operazione di tracciamento internazionale che coinvolge Europa, Africa e Asia. Mentre i passeggeri vengono monitorati e diversi paesi organizzano rimpatri e quarantene preventive, il dibattito pubblico si è rapidamente spostato dal piano sanitario a quello politico e sociale. A incendiare ulteriormente il confronto sono state le parole dell’infettivologo Matteo Bassetti, che ha collegato il caso dell’hantavirus alla necessità di rafforzare la cooperazione globale sulle emergenze sanitarie e di rivedere la posizione italiana sul Piano pandemico dell’Oms.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non ci chiuderete più in casa”. Hantavirus, Bassetti scatena il caos su vaccini e lockdown

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