La polizia ha segnalato un messaggio ricevuto tramite WhatsApp che avvisa di un mancato pagamento del pedaggio autostradale. Il messaggio è stato identificato come una truffa volta a sottrarre dati bancari. Le autorità hanno avvisato di non cliccare sui link contenuti nel messaggio e di ignorare eventuali richieste di pagamento provenienti da fonti sconosciute. Si consiglia di verificare sempre le comunicazioni ufficiali delle società autostradali prima di agire.

Nuova truffa su WhatsApp legata al pedaggio autostradale: sui telefoni arrivano falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l’Italia, che invitano a cliccare su link fraudolenti per pagamenti inesistenti. Obiettivo dei cybercriminali è rubare dati bancari e informazioni personali. La Polizia di Stato ha spiegato come riconoscere il phishing e difendersi. La nuova truffa su WhatsApp Il finto messaggio sul pedaggio non pagato Come riconoscere il phishing Cosa fare se si clicca per sbaglio La nuova truffa su WhatsApp La nuova truffa online sta colpendo migliaia di utenti su WhatsApp, sfruttando il nome di Autostrade per l’Italia per rubare dati personali e informazioni bancarie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa del pedaggio autostradale non pagato tramite WhatsApp, allerta della polizia sul messaggio finto

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Truffa del pedaggio autostradale su WhatsApp: il falso messaggio che svuota il conto....

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