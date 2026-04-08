Il 8 aprile 2026 a Firenze, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ha premiato quattro azioni realizzate nel settore scolastico toscano. Tra le iniziative premiate ci sono il gesto di un insegnante non vedente e il ritorno di un portafoglio smarrito da parte di alcuni studenti. Il funzionario ha commentato che queste storie rappresentano situazioni eccezionali, ma che si verificano con frequenza nel sistema scolastico della regione.

Firenze, 8 aprile 2026 - «Storie eccezionali, ma non eccezioni». Così il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Luciano Tagliaferri, ha definito le quattro azioni che hanno visto protagonista il mondo scolastico toscano e che lui stesso ha voluto premiare stamani, a Firenze. La consegna del riconoscimento, denominato “DgCitation”, è avvenuta nel corso di un incontro organizzato per fare il punto proprio sui primi cento giorni di attività di Tagliaferri e per evidenziare alcune eccellenze. Un gesto di civiltà a Cecina Ecco allora due quindicenni di Cecina (Livorno), studenti dell’istituto Marco Polo, indirizzo agraria, Vittorio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal prof non vedente ai ragazzi che hanno restituito un portafoglio: “Storie eccezionali, non eccezioni”

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