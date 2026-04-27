A Crans, alcune fatture inviate ai giovani hanno suscitato discussioni, con accuse di arroganza da parte di chi le ha emesse. La situazione ha attirato l’attenzione delle comunità locali, che si sono confrontate sulla gestione e sulle modalità di comunicazione adottate. Tra riferimenti a un detto popolare sulla Svizzera, si sono evidenziate tensioni legate alle relazioni tra istituzioni e cittadini, mettendo in luce un clima di polemiche in questa zona di confine.

“Oro in banca, cuore in ghiaccio”. Recita così uno dei più cattivi detti sulla Svizzera in voga nelle valli lombarde che confinano con la Confederazione. “Svizzero, prete e doganiere, guardali bene da tutte le maniere”, rispondono dalla piemontese Val d’Ossola. Sciovinisti certo, perché non dovremmo esserlo, dopo le fatture presentate dall’ospedale di Sion alle famiglie dei ragazzi italiani ricoverati nella tragica notte di Crans? E dopo il tradimento del Canton Vallese: il governatore Mathias Reynard aveva rassicurato il nostro ambasciatore a Berna, Lorenzo Cornado, che quelle carte erano un pro-forma, che nulla avremmo dovuto pagare. Ci.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crans, quanta arroganza dietro alle fatture che hanno inviato ai ragazzi

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