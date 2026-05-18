Non è Prati né Testaccio | il quartiere di Roma Est dove le case aumentano del 6,5%

A Roma, il quartiere di Roma Est sta registrando un incremento del 6,5% nelle quotazioni immobiliari, segnando una ripresa nel settore. Si tratta di un’area meno nota rispetto a Prati e Testaccio, ma che sta attirando l’attenzione degli investitori e dei proprietari di immobili. Le statistiche ufficiali mostrano come il mercato in questa zona stia riprendendo slancio, con un aumento dei prezzi e un interesse crescente da parte di chi cerca soluzioni residenziali.

Non è Prati, non è Testaccio e non è uno dei quartieri più celebrati dalle guide immobiliari: il nuovo segnale arriva da Roma Est, dove le case aumentano del 6,5% e il mercato torna a correre. Un dato che racconta molto più di una semplice variazione di prezzo: parla di un quartiere che cambia pelle, attira nuovi residenti e si riscopre sempre più interessante per chi cerca casa nella Capitale. LEGGI ANCHE: Emanuele Coccia: dentro il «corpo urbano» di Antony Gormley Centocelle, il quartiere di Roma Est dove il valore delle case torna a correre. Il quartiere è Centocelle, una delle zone di Roma Est che negli ultimi anni ha vissuto una trasformazione evidente. 🔗 Leggi su Funweek.it

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