Da due appartamenti ne nascono sei I quartieri dove il business del frazionamento sta trasformando le case di Roma

A Roma, il frazionamento degli appartamenti sta portando a un aumento del numero di unità abitative: da due appartamenti si ottengono sei unità. Questa pratica sta modificando i quartieri centrali e semicentrali, dove molte case costruite nel Novecento vengono divise in più parti. La tendenza coinvolge società e nuclei familiari sempre più piccoli, trasformando il panorama abitativo della città.

I componenti dei nuclei familiari si riducono, le esigenze cambiano. E soprattutto, ci sono le imprese immobiliari che investono. Ecco perché i maxi-appartamenti non vanno più di moda, e si punta sempre di più a bilocali e trilocali La società cambia, i componenti dei nuclei familiari si riducono, e le grandi case realizzate nel corso del Novecento nei quartieri centrali e semicentrali di Roma non servono più. Soprattutto, costano troppo. Per questo da qualche anno, la tendenza che va per la maggiore è quella di frazionare. Secondo quanto rilevato dall'ufficio studi di Tecnocasa, infatti, tra le grandi città italiane Roma è quella dove più si sta verificando questo fenomeno.

