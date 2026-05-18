Noceto scontro tra due moto | 18enne e 27enne in condizioni critiche

Due motociclisti sono rimasti coinvolti in un incidente sulla strada provinciale 357R, uno aveva 18 anni e l’altro 27. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo le dinamiche dello scontro, avvenuto in un tratto di strada con scarsa visibilità. Entrambi i giovani sono stati trasportati in ospedale con condizioni considerate critiche. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulla sequenza degli eventi che hanno portato all’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui