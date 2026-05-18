Noceto scontro tra due moto | 18enne e 27enne in condizioni critiche
Due motociclisti sono rimasti coinvolti in un incidente sulla strada provinciale 357R, uno aveva 18 anni e l’altro 27. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo le dinamiche dello scontro, avvenuto in un tratto di strada con scarsa visibilità. Entrambi i giovani sono stati trasportati in ospedale con condizioni considerate critiche. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulla sequenza degli eventi che hanno portato all’incidente.
? Punti chiave Come sono avvenute le dinamiche dello scontro sulla SP 357R?. Quali sono le reali condizioni cliniche dei due giovani feriti?. Perché quel tratto stradale di La Rampa è considerato così pericoloso?. Cosa hanno accertato i soccorritori sul luogo dell'impatto violento?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 17 maggio poco prima delle ore 16:00. Scontro sulla strada provinciale Sp 357R nella località La Rampa. 18enne in rianimazione al Maggiore e 27enne in pronto soccorso. Indagini in corso sulla pericolosità del tratto stradale di Noceto. Due motociclisti, un 18enne e un 27enne, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale domenica 17 maggio dopo uno scontro violento avvenuto nella località La Rampa a Noceto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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