Drammatico schianto a Noceto tra due moto ancora gravissimi il 18enne e il 27enne feriti

Da parmatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato ieri pomeriggio a Noceto, lungo la strada provinciale Sp 357R di Fornovo, coinvolgendo due moto. Due giovani, di 18 e 27 anni, sono rimasti feriti e le loro condizioni sono risultate ancora gravissime. La collisione ha provocato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità, che hanno prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente. La dinamica esatta dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

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Sono ancora gravissime le condizioni dei due ragazzi rimasti cojnvolti nel drammatico schianto tra due moto ieri pomeriggio, domenica 17 maggio a Noceto, in località La Rampa, lungo la strada provinciale Sp 357R di Fornovo. Per cause in corso di accertamento due moto si sono scontrate, pochi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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