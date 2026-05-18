Drammatico schianto a Noceto tra due moto ancora gravissimi il 18enne e il 27enne feriti

Un incidente grave si è verificato ieri pomeriggio a Noceto, lungo la strada provinciale Sp 357R di Fornovo, coinvolgendo due moto. Due giovani, di 18 e 27 anni, sono rimasti feriti e le loro condizioni sono risultate ancora gravissime. La collisione ha provocato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità, che hanno prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente. La dinamica esatta dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

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