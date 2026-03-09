I prezzi di gas e benzina sono aumentati sensibilmente, influenzati dalla guerra in Iran e dai mercati energetici internazionali. I rincari si riflettono sui costi di carburanti e riscaldamento, creando preoccupazioni per i consumatori e le aziende. L'incremento si manifesta in diverse regioni, con un impatto diretto sulle spese quotidiane di famiglie e imprese.

Le conseguenze della guerra in Iran soprattutto sui beni energetici. Cresce il prezzo di mercato di gas e petrolio. Primi effetti evidenti su benzina e gasolio. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Boom prezzi gas e benzina. Ecco cosa fare di fronte all’aumento dei prezzi

