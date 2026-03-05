Guerra in Medio Oriente | missili petrolio e navi bloccate tensione globale

La situazione in Medio Oriente è caratterizzata da un aumento delle tensioni tra Israele e Iran, con raid che coinvolgono Teheran e una crescente preoccupazione per gli scontri nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, le navi sono state bloccate e la diplomazia internazionale fatica a trovare una soluzione, mentre Stati Uniti, Europa e NATO monitorano attentamente gli sviluppi.

Roma - Escalation tra Israele, Iran e potenze internazionali: raid su Teheran, tensioni nello Stretto di. Escalation tra Israele, Iran e potenze internazionali: raid su Teheran, tensioni nello Stretto di Hormuz, diplomazia in difficoltà mentre Stati Uniti, Europa e Nato valutano nuove mosse. Il conflitto tra Israele e Iran entra nel suo sesto giorno, mentre cresce la preoccupazione internazionale per una possibile escalation militare regionale.

650 missili Tomahawk, 33 navi e F-35, un terzo della flotta Usa in Medio Oriente: cosa può succedereCon il transito nell'Oceano Atlantico del gruppo d'attacco della portaerei “Ford”, esattamente un terzo di tutta la forza disponibile della U.

Crisi del petrolio con la guerra in Iran, prezzi in aumento con le navi bloccate a HormuzL'Iran sta bloccando il passaggio dallo stretto di Hormuz come ritorsione per gli attacchi statunitensi e israeliani sul suo territorio.

Il sesto giorno di guerra in Medio Oriente. La Russia si smarca: L’Iran non ci ha chiesto alcun aiutoTeheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e attaccato il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno ... dire.it

La guerra in Medio Oriente è un grosso problema anche per l’energiaI paesi europei, e soprattutto l'Italia, dipendono molto dal gas importato dal golfo Persico: ora tutto si sta bloccando ... ilpost.it

I bombardamenti congiunti di Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani hanno aperto una nuova fase di guerra in Medio Oriente. Ma questa escalation va ben oltre i confini della regione. Sta infatti mettendo sotto pressione l’architettura di sicurezza europ - facebook.com facebook

Nel Golfo sono tutti d'accordo: la fine del regime in Iran apre a una nuova èra. Ora il nuovo medio oriente si fa senza gli ayatollah e con lo stato ebraico. intervista a Meir Ben Shabbat, di Sharon Nizza x.com