Petrolio in forte rialzo per la crescente tensione in Medio Oriente

Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 112 dollari al barile a causa delle tensioni che si intensificano in Medio Oriente. I mercati energetici hanno reagito con un forte rialzo, registrando un nuovo scossone. La situazione ha portato a un aumento della domanda e a una maggiore volatilità sui mercati globali delle materie prime.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il prezzo del Brent supera i 112 dollari. I mercati energetici registrano un nuovo scossone. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 5%, raggiungendo quota 112,84 dollari al barile, spinto dai timori legati alla stabilità delle forniture dal Medio Oriente. L’impennata riflette le crescenti preoccupazioni degli investitori per una possibile escalation nella regione, con effetti diretti sui flussi globali di energia. Attacco in Qatar e timori per il gas naturale. A influenzare i mercati sono stati gli eventi delle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno colpito l’area industriale di Ras Laffan, in Qatar, considerata il più grande hub mondiale per il gas naturale liquefatto (GNL). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Petrolio in forte rialzo per la crescente tensione in Medio Oriente Articoli correlati Guerra in Medio Oriente: missili, petrolio e navi bloccate, tensione globaleRoma - Escalation tra Israele, Iran e potenze internazionali: raid su Teheran, tensioni nello Stretto di. La crisi in Medio oriente con la Pasqua alle porte, Assoutenti: tariffe aeree in rialzo“Anche quest’anno le festività di Pasqua saranno accompagnate dal fenomeno del caro-voli, con i prezzi minimi dei biglietti da nord a sud Italia che,... Saudi Price Cuts Clash With Venezuela Shock in Oil Markets: London Session Update, Jan 6th Contenuti utili per approfondire Medio Oriente Temi più discussi: Quanto ci costa la guerra in Medio Oriente? Quanto può aumentare l'inflazione in Italia, in 10 giorni già spesi 3 miliardi in più per l'energia; Usa preleveranno 172 milioni barili petrolio da riserve strategiche; Prezzi delle commodity in balia del conflitto in Medio Oriente; Petrolio e guerra, la corsa dei prezzi potrebbe non essere finita: cosa aspettarsi nei prossimi mesi. Guerra in Iran, Trump valuta invio di migliaia di uomini. Petrolio in forte rialzo. Attacchi ai siti del gas nel Golfo. Nuove minacce tra Usa e TeheranLa guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele entra in una fase ancora più pericolosa e sistemica, con effetti che ormai travalicano il piano militare e investono ... thesocialpost.it Aumento del petrolio per timori sulle forniture dal Medio OrienteIl mercato petrolifero reagisce a minacce e attacchi nella regione con nuovi timori per le forniture ... notizie.it La guerra in Medio Oriente entra in una fase sempre più critica e si sposta apertamente sul terreno energetico, con effetti già visibili a livello globale. - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | L'amministrazione Trump sta valutando l'invio di migliaia di soldati americani in Medio Oriente, secondo l'agenzia di stampa Reuters. #ANSA x.com