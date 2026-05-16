La lotta le urla le coltellate | così Luca Signorelli ha bloccato Salim El Koudri a Modena Tajani | Un eroe – Il video

Questo pomeriggio a Modena, un uomo ha affrontato un altro che aveva appena investito diversi passanti con un’auto in via Emilia Centro. La scena si è conclusa con urla, una lotta e l’uso di un coltello. Un passante, identificato come Luca Signorelli, ha cercato di bloccare l’uomo che aveva appena causato il panico in strada. La vicenda è stata ripresa in un video che mostra le fasi di questa colluttazione. La polizia sta indagando sugli eventi e sull’identità delle persone coinvolte.

Si chiama Luca Signorelli l’uomo che questo pomeriggio si è gettato contro Salim El Koudri, l’uomo che aveva appena travolto i passanti con la sua auto su via Emilia Centro a Modena. Come mostrano le immagini riprese da un altro passante, Signorelli ha rischiato a sua volta la vita per bloccare la fuga del 31enne di origine marocchina. Vistosi braccato infatti, El Koudri ha estratto un coltello e ha tentato di colpire Signorelli, quando i due erano a terra in preda a una colluttazione. È stato lui stesso, la testa ancora grondante di sangue sul volto, a raccontare ai cronisti locali quanto accaduto. «Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate lui scappa. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Auto sulla folla a Modena, Luca Signorelli “l’eroe” ferito che ha bloccato l’aggressore che “blaterava”

Salim El Koudri: chi è l'uomo che in auto ha travolto la folla di pedoni a ModenaSi chiama Salim El Koudri l'uomo che sabato pomeriggio (16 maggio) alla guida di un'auto ha travolto a tutta velocità alcuni pedoni in centro a...