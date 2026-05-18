Nichi Vendola a Chieti per Legnini | comizio in piazza Vico

Da chietitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nichi Vendola sarà presente a Chieti per sostenere il candidato sindaco Giovanni Legnini. L’evento si terrà in piazza Vico e segue un precedente incontro con Nicola Fratoianni. La sezione locale di Sinistra Italiana Chieti Avs ha comunicato ufficialmente la partecipazione di Vendola all’iniziativa pubblica. La riunione si svolgerà in una piazza centrale della città, con la presenza di diverse persone interessate alle elezioni comunali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo l'incontro con Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana Chieti Avs annuncia l'arrivo di Nichi Vendola a Chieti per il candidato sindaco Giovanni Legnini.L'appuntamento con il presidente di Sinistra Italiana è in piazza G.B. Vico mercoledì 20 maggio, alle 18.“In un momento di forte disillusione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Amministrative 2026, comizio del candidato sindaco Legnini in piazza G.B. Vico

Nichi Vendola ad Agrigento e Raffadali: doppio comizio per il presidente nazionale di Sinistra italianaSarà una giornata all’insegna della partecipazione politica e del confronto pubblico quella di venerdì 15 maggio nell’Agrigentino, dove Nichi Vendola...

nichi vendola nichi vendola a chietiNichi Vendola in Abruzzo per la campagna elettoraleDoppio appuntamento in Abruzzo con Nichi Vendola, presidente nazionale di Sinistra Italiana, mercoledì 20 maggio, per discutere di futuro, diritti, ambiente e partecipazione democratica. Si comincia a ... abruzzoindependent.it

nichi vendola nichi vendola a chietiNichi Vendola ad Agrigento e Raffadali: doppio comizio per il presidente nazionale di Sinistra italianaPrevisti due appuntamenti venerdì 15 maggio insieme alle forze progressiste del territorio e ai candidati sindaci ... agrigentonotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web