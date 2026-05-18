Nichi Vendola a Chieti per Legnini | comizio in piazza Vico
Nichi Vendola sarà presente a Chieti per sostenere il candidato sindaco Giovanni Legnini. L’evento si terrà in piazza Vico e segue un precedente incontro con Nicola Fratoianni. La sezione locale di Sinistra Italiana Chieti Avs ha comunicato ufficialmente la partecipazione di Vendola all’iniziativa pubblica. La riunione si svolgerà in una piazza centrale della città, con la presenza di diverse persone interessate alle elezioni comunali.
Dopo l'incontro con Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana Chieti Avs annuncia l'arrivo di Nichi Vendola a Chieti per il candidato sindaco Giovanni Legnini.L'appuntamento con il presidente di Sinistra Italiana è in piazza G.B. Vico mercoledì 20 maggio, alle 18.“In un momento di forte disillusione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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