Nichi Vendola a Chieti per Legnini | comizio in piazza Vico

Nichi Vendola sarà presente a Chieti per sostenere il candidato sindaco Giovanni Legnini. L’evento si terrà in piazza Vico e segue un precedente incontro con Nicola Fratoianni. La sezione locale di Sinistra Italiana Chieti Avs ha comunicato ufficialmente la partecipazione di Vendola all’iniziativa pubblica. La riunione si svolgerà in una piazza centrale della città, con la presenza di diverse persone interessate alle elezioni comunali.

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